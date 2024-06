"Aí temos o comentador das galas do 'Dilema' aos domingos", escreveu Manuel Luís Goucha ao apresentar Ricardo Martins Pereira.

"Assertivo, educado e divertido assim é Ricardo Martins Pereira. Gosto de o saber ao meu lado por 10 galas e esta é a primeira novidade oficial", escreveu apresentador que estará ao leme do novo 'reality' da TVI.

Manuel Luís Goucha anunciou ainda que haverá ainda uma comentadora e um "infiltrado".

"Sim, haverá uma personagem nova neste 'reality show' diferente", afiançou.

Como será o programa?

Tal como o Fama ao Minuto avançou aqui, 'Dilema' é o reality show que irá suceder à atual edição do 'Big Brother'.

De acordo com a informação disponibilizada aos anunciantes, a TVI avança com a identidade de três concorrentes bem conhecidos do público. Trata-se do ator Quimbé, da ex-participante do 'Big Brother 2023' Iasmin Lira e do influenciador digital Afonso Santos.

No mesmo documento pode ler-se ainda que, à semelhança do 'Big Brother', os concorrentes serão "filmados 24 horas por dia", que irão "enfrentar dilemas", que estarão "divididos em duas equipas" e que o objetivo é "conquistar o máximo de dinheiro possível". No final, só um será o "grande vencedor".

