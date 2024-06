Ben Affleck perdeu a calma com os paparazzi, no fim de semana, e repreendeu todos os que estavam à sua espera para lhe tirarem fotografias enquanto conduzia.

Num vídeo que foi divulgado pelo TMZ, o artista surge a conduzir quando é surpreendido com vários flash que dificultam a sua visão. Revoltado, o ator fez questão de parar o carro para repreender o grupo de fotógrafos.

Ben Affleck pede para que não lhe tirem fotografias com flash enquanto está a conduzir, visto que tal atitude pode provocar um acidente.

"É perigoso", afirmou. "Não consigo ver! Vocês vão magoar alguém ao fazerem isso", acrescentou, referindo depois que uma das filhas iria passar no mesmo local de seguida. "Se usarem flash, vão estar a colocá-la em perigo. Vocês percebem isso?", frisou.

De acordo com o TMZ, o ator foi 'apanhado' a sair da casa que divide com Jennifer Lopez na Califórnia, na noite de domingo. No entanto, relatam, Jennifer Lopez não estava na propriedade, uma vez que está em Paris.