A gala de domingo, dia 31 de janeiro, do programa 'Big Brother - Duplo Impacto' promete ficar na história dos reality shows pelos piores motivos. Em direto foi protagonizado um acesso bate-boca entre Ana Garcia Martins, A Pipoca Mais Doce', e a ex-concorrente Teresa Silva.

Teresa foi convidada a participar na gala no papel de convidada, uma vez que na passada segunda-feira decidiu desistir do jogo devido à entrada de Sofia Sousa.

No bunker, pronta a lançar farpas para dentro da casa e a dar os seus palpites no papel de convidada, Teresa revoltou-se com os comentários de Ana Garcia Martins sobre a sua postura e reagiu: "Não passa de uma asquerosa".

Teresa foi imediatamente advertida pela voz do 'Big Brother' e pelo apresentador Cláudio Ramos. A emissão passou para o estúdio e foi diretamente do seu sofá que 'Pipoca' afirmou que se preparava para abandonar a gala em direto caso Teresa não fosse forçada a fazer-lhe um pedido de desculpas.

"Não vou, de todo, sujeitar-me a isto", realçou a comentadora.

Uma pausa para publicidade prometia serenar os ânimos, mas o mesmo acabou por não acontecer. Teresa foi aconselhada pela voz e pelos apresentadores a pedir desculpa, mas recusou fazê-lo e como consequência dos seus atos acabou por ser expulsa da gala.

Por seu turno, 'Pipoca' mostrou-se descontente com o facto de Teresa não lhe ter feito um pedido de desculpas mas, convencida pelos apresentadores, acabou por aceitar continuar na gala.

