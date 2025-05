Diogo Piçarra celebrou dez anos de carreira num evento na passada quarta-feira. Mel Jordão, mulher do artista, fez questão de o parabenizar publicamente.

"Aos dez anos de carreira do meu amor. Portanto há precisamente dez anos que ouço: 'És a Mulher do Diogo Piçarra não és?' Sou, e serei sempre com muito orgulho. Porque nada me deixa mais feliz do que vê-lo realizado e feliz a fazer o que mais ama. Ontem vibrei como fã número um que sou!

Que venham mais 10 anos de sucesso. Parabéns meu badi", escreveu a influencer numa partilha.