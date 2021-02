Após o confronto entre Ana Garcia Martins, 'Pipoca Mais Doce', e Teresa na gala do último domingo de 'Big Brother - Duplo Impacto', foram divulgadas na imprensa cor-de-rosa notícias de que a digital influencer teria desabado em lágrimas no intervalo do programa.

A notícia foi replicada pelo blog Dioguinho e mereceu resposta por parte de 'Pipoca'.

"[...] esta notícia não corresponde, de todo, à verdade. Não que haja mal algum em chorar, mas dificilmente me apanharão a fazê-lo no ambiente de trabalho", garante Ana Garcia Martins.

Afinal, o que aconteceu de facto no intervalo da gala?

"A produção falou comigo ao intervalo, mas foi só isso, uma conversa, à frente de toda a gente, sem lágrimas nem drama", conta a comentadora do 'BB'.

"No dia em que um reality show me fizer chorar (sem ser de emoção) pego nas malinhas e vou para casa", termina.

