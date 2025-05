A rainha Letizia de Espanha esteve esta quinta-feira num evento em Madrid onde deu nas vistas com o look escolhido.

A mulher de Felipe VI foi à final do Concurso Ibero-Americano de Monólogos Científicos, 'Solo de Ciencia', no teatro Fernando de Rojas e distribuiu sorrisos e boa disposição entre os presentes.

Letizia usou um look todo preto, com umas calças estilo palazzo, com bastante volume na parte de baixo da peça, um cropped top em pele e nos pés uns sapatos slingback com um pequeno salto.

