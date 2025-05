Margarida Corceiro está nostálgica com a sua personagem 'Eva', na novela da TVI, 'A Fazenda'. As gravações já terminaram, motivo pelo qual a atriz fez uma partilha no Instagram onde mostrou várias imagens e faz um balanço de tantos meses de trabalho.

"É irónico como o projeto mais longo e intenso de todos foi aquele que mais rápido passou. E eu não queria que acabasse - na minha cabeça ainda não acabou.

Quando aceitei fazer a Eva, não sabia que depois ia ser tão difícil desapegar-me dela. Estou ainda a digerir estes dez meses de caos, cansaço e coração. Sou uma miúda cheia de sorte", escreveu.

