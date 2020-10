Ana Garcia Martins - também conhecida como A Pipoca Mais Doce - esteve na noite desta terça-feira entre o painel de comentadores do 'Big Brother Extra' para comentar os últimos acontecimentos e voltou a brilhar com uma peça 'made in Portugal'.

A digital influencer surgiu com um vestido estilo blazer, em tweed, da marca KAOÂ - uma peça que evidenciou a sua faceta mais clássica.

A título de curiosidade, o vestido custa 102 euros, mas já não se encontra disponível no site da marca.

Será o 'efeito Pipoca'?

