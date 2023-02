'Pipoca Mais Doce' esteve no podcast de Yolanda Tati, intitulado 'Miss Yolo Pod', e foi por lá que falou abertamente sobre a postura que adotou enquanto comentadora do 'Big Brother Famosos', onde criticou duramente Bruno de Carvalho.

Na altura, o ex-presidente do Sporting iniciou uma relação amorosa com Liliana Almeida, a cantora com quem viria a casar mais tarde, e foi acusado de ter tido comportamentos tóxicos dentro do reality show.

Na entrevista com Yolanda Tati, 'Pipoca' contou que considera ter tido "um peso preponderante na chamada de atenção para uma realidade que estava a acontecer aos olhos de toda a gente".

Logo de seguida, a influenciadora sublinhou que esta era uma relação "psicologicamente abusiva".

Ainda antes de terminar, 'Pipoca' falou do caso de Bruna Griphao e Gabriel, os dois concorrentes do 'Big Brother Brasil' que foram, dentro do jogo, avisados pela produção do programa das atitudes tóxicas que estavam a ter um com o outro.

