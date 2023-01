A polémica está instalada. O 'Big Brother Brasil' já formou o primeiro casal da edição de 2023 mas o que se esperava ser um período de muito romance tem ficado marcado por alguns episódios menos felizes.

Bruna Griphao e Gabriel Santana têm protagonizados alguns momentos de tensão que levaram a produção do programa a decidir alertar os envolvidos para a toxicidade que se tem vindo a verificar.

Os próprios colegas do casal no interior da casa têm vindo a chamar à atenção para a postura preocupante de ambos, o que foi realçado pelo apresentador, Tadeu Schmidt, numa ligação feita à casa no passado domingo, dia 22 de janeiro.

"Quem está envolvido no relacionamento talvez nem perceba, talvez ache que é normal, mas quem está de fora consegue ver quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados", fez notar o comunicador, conforme pode ouvir abaixo.

Na Internet já começam a circular várias situações em que, tanto Bruna como Gabriel, têm atitudes agressivas um com o outro, o que leva o assunto a ser um dos mais debatidos nas redes sociais no que a ao 'BBB' diz respeito. Veja abaixo um vídeo que mostra alguns dos momentos em causa..

