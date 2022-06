'A Pipoca Mais Doce', como é conhecida Ana Garcia Martins, aproveitou o feriado nacional para fazer uma escapadinha e embarcou rumo ao paraíso da Madeira.

A digital influencer está a passar uns dias na companhia do namorado e não tardou em destacar alguns momentos na sua página de Instagram.

"As voltas que a vida dá, filhos. Há pouco mais de um ano estava aqui, neste mesmo sítio, com duas das minhas grandes amigas, e assim meio ratazana. Que é como quem diz, na fossa. E eis-me de volta, numa fase muito feliz. Desta vez as amigas ficaram em Lisboa, mas não me posso queixar da companhia", escreveu na legenda de uma das imagens.

Espreite as imagens na galeria.

Leia Também: 'A Pipoca Mais Doce' em grande festa com vitória da Madragoa