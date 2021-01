Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', foi a protagonista de um dos momentos mais tensos da noite na gala do 'Big Brother - Duplo Impacto' de domingo. A comentadora ameaçou deixar de fazer parte do programa caso a concorrente Joana Diniz não fosse sancionada ou advertida por ter feito um alegado comentário homofóbico sobre Pedro Crispim.

Voltando a abordar o tema nas suas redes sociais e explicando quais as suas motivações para ter feito esta "ameaça" em direto, 'Pipoca' lembrou uma campanha recente onde figuras públicas se assumiam como "preconceituosos em desconstrução".

Leia Também: Pipoca ameaça deixar o Big Brother em direto e Joana Diniz pede desculpa

"Eu não sou diferente. Por mais que não queira, percebo que há pequenos gestos ou pensamentos que fazem com que também eu tenha a minha dose de preconceito. Tem a ver com o nosso percurso, a forma como crescemos, o que fomos ouvindo, uma data de condicionantes históricas, sociais e culturais", afirma, assumindo-se também como uma "preconceituosa em desconstrução".

"Tenho a certeza que continuo a ter alguns preconceitos enraizados, mas também tenho a certeza de que são muito menos do que há uns dez, quinze ou vinte anos, porque me esforço para ser melhor", continua, lembrando as situações recentes ocorridas no programa 'Big Brother' que a deixaram indignada.

"Quando alguém diz que prefere ser mulherengo do que gay, quando alguém diz que um gay é só 'mais ou menos homem', isso é preconceito. E ambas as situações aconteceram no Big Brother. E não podem ser escamoteadas com um 'estavam só a brincar, não disseram por mal', porque mesmo que até seja verdade, o preconceito está lá. E a maldade também", defende, afirmando que relativizar e deixa passar situações como esta fazem com que sejamos "coniventes" e estejamos "a permitir que mais alguém seja enxovalhado pela sua orientação sexual".

Por fim, o motivo e a explicação para a sua ameaça em direto: "Quando ontem ameacei sair, não o fiz por birra. Fi-lo para marcar uma posição e defender uma causa. Pedi que houvesse, pelo menos, uma admoestação e - apesar do pedido de desculpas miserável - a admoestação aconteceu. E o assunto foi falado e gerou debate e mexeu com as pessoas, que também é o que se quer num programa destes. Porque acredito que a tal desconstrução (a minha e a dos milhares que assistem ao BB) também passe por isto".

Veja abaixo a publicação completa:

Leia Também: Mãe e irmã de Anuska não sabiam do romance com Hélder: "Ficaram chocadas"