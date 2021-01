Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', quis começar a sua intervenção na gala do 'Big Brother - Duplo Impacto' do último domingo, dia 10, levantando um tema que, segundo a própria, não estava planeado ser abordado neste dia e que, na sua opinião, precisava de ser falado com a máxima urgência.

A comentadora ficou indignada com um comentário feito por Joana Diniz durante a noite de sábado, quando a jovem e os restantes concorrentes jogavam ao 'Quem é Quem'.

Joana tinha a missão de 'ajudar' os colegas a adivinhar quem era a personalidade que lhe tinha calhado em sorte, neste caso o comentador Pedro Crispim. Para dificultar a vida aos colegas, e em tom de brincadeira, a cabeleireira resolveu dizer que esteé"homem mais ou menos".

Por sua vez, Ana Garcia Martins considerou a brincadeira inadmissível e em direto resolveu fazer um ultimato à produção: "Se não houver nenhum tipo de sanção ou forem admoestados de alguma forma, pelo menos no que me toca a mim vai comprometer seriamente o meu futuro enquanto comentadora. E se não acontecer nada ao longo da semana, provavelmente é a última gala em que estou aqui".

Cláudio Ramos fez questão de intervir e afirmou. "Eu que sou apresentador do programa e homossexual, em momento nenhum me senti ofendido", explicou, dando conta de que na sua opinião se tratou apenas de uma brincadeira em relação à postura de Crispime não à sua orientação sexual.

Joana pediu desculpa em direto

A produção reagiu ao ultimato de 'Pipoca' e abordou o tema com Joana Dinizno confessionário. Ao ser repreendida, a concorrente explicou que se tratou apenas de uma brincadeira para dificultar a vida aos colegas, já que estavam a ser dadas pistas falsas no jogo, e imediatamente pediu desculpapelas suas palavras.

"Se fiz algum comentário infeliz peço desculpa ao Pedro Crispime a todos os PedrosCrispinsque há pelo mundo inteiro. Jamais na minha vida foi intencionalofender alguém, jamais na minha vida sou homofóbica", explicou Joana, que repetiu várias vezes as suas desculpas mas que quis, contudo, apelar igualmente ao bom senso dos comentadores: "Que este eu comentário seja um exemplo para quando alguns comentadores nos tratam a baixo de estrume. Eu, volto a reforçar, peço desculpa pelo meu comentário".

Após o pedido de desculpa, Ana Garcia Martins mostrou 'insatisfeita' com o pedido de desculpa de Joana. "A Joana encerra em si um conjunto de preconceitos", apontou, sendo de imediato interrompida pelos apresentadores de serviço.

"Eu convivi com a Joana, a Joana não é uma menina preconceituosa", defendeu Cláudio Ramos."Ela não estava a ser ofensiva", apontou também Teresa Guilherme, perante os argumentos de 'Pipoca' - que não gostou da expressão "peço desculpa a todos os PedrosCrispins".

Por fim, já depois de a comentadora confirmar que marcaria presença na próxima gala, Cláudio Ramos quis terminar o tema alertando também os comentadores para a sua postura: "Às vezes, então, alguns comentadores têm de ter cuidado com o que se fala dos concorrentes lá dentro. E eu antes de ser apresentador fui comentador", realçou.

