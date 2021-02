Ana Garcia Martins esteve hoje a comentar os acontecimentos mais recentes do reality show 'Big Brother - Duplo Impacto', no entanto, e antes de começasse a conversa, eis que a 'rainha do comentário mordaz' foi surpreendida por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

Estando a queixar-se há já alguns dias de que o sofá em que se sentava era 'pobrezito', os apresentadores do programa não foram de modas e decidiram comprar uma poltrona à influencer.

Nas redes sociais do programa foi partilhado o momento da surpresa: "Hoje tive direito a uma poltrona especial. Ainda não é o sofá cor de rosa, mas já é qualquer coisa", disse Ana Garcia Martins.

