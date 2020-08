Parece que Jorge Nuno Pinto da Costa voltou mesmo para a ex-namorada - Fernanda Miranda.

Fontes próximas de Cinha Jardim adiantaram à comentadora da Crónica Social do programa 'Você Na TV', da TVI, que os dois foram vistos a passear e estão cada vez mais próximos.

O presidente do Futebol Clube do Porto terá 'perdoado' os problemas do passado que levaram à rutura e até parece aceitar o bebé de Fernanda. A empresária brasileira foi mãe há cerca de seis meses, quando ainda vivia em Angola com o ex-namorado.

Esta terça-feira, dia 11, Cinha Jardim voltou, de acordo com as suas fontes no norte, a confirmar a proximidade de Pinto da Costa e Fernanda Miranda mas revelou um outro detalhe importante: "A namorada, ou ex-namorada, que é a Cláudia, ainda não saiu de casa", garante a socialite, explicando que Cláudia ainda é apresentada como a sua namorada oficial.

