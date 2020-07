Jorge Nuno Pinto da Costa tem estado em destaque na imprensa cor-de-rosa pelo facto de, alegadamente, estar mais próximo da sua ex-namorada - Fernanda Miranda.

O tema esteve em destaque na Crónica Social do programa 'Você Na TV', da TVI, e foi Cinha Jardim a esclarecer tudo sobre esta reaproximação do ex-casal.

Com fontes no norte do país, a comentadora diz saber que Fernanda se separou do seu mais recente namorado, um empresário com quem vivia em Angola e de quem tem agora um bebé.

"Nasceu a criança e ao fim de seis meses ela está de regresso ao Porto. Separou-se. E o que é que acontece, o Pinto da Costa tem sido um excelente anfitrião... outra vez", explicou.

Quanto ao reatar do namoro, Cinha esclarece: "Não se fala em voltarem a estar juntos porque ele tem uma companheira neste momento, que se chama Cláudia".

