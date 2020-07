Parece que a cantora Aurea já tem novo amor. Meio ano depois de ter confirmado o fim do namoro com Ricardo Oliveira, a cantora voltou a apaixonar-se. Rodrigo Castelhano terá sido o homem que conquistou o seu coração, de acordo com a imprensa cor-de-rosa.

O tema esteve em destaque esta quarta-feira na Crónica Social do programa 'Você Na TV', onde Cinha Jardim, Ana Arrebentinha e Flávio Furtado comentaram o romance.

"Não sei estes pormenores, mas fazem um par lindíssimo", destacou Cinha Jardim, que realçou não ser amiga próxima da cantora e por isso não ter informações para confirmar ou não a relação.

Por sua vez, Ana Arrebentinha mostrou-se deslumbrada com a excelente forma física de Rodrigo e até desejou ter um "Rodrigo" idêntico para si.

Já Flávio Furtado lembrou que Rodrigo Castelhano recebeu um "empurrãozinho" de Cristina Ferreira para tornar a sua carreira conhecida do grande público.

Curioso para conhecer o alegado novo namorado de Aurea? Espreite as imagens na galeria.

