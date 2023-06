Pink ficou em choque quando durante o seu espetáculo em Londres, no passado fim de semana, um fã atirou as cinzas da mãe para cima do palco num saco.

Ao aperceber-se do sucedido, a cantora apanhou o saco e disse: "É a tua mãe? Não sei como me sentir com isto". Aconteceu enquanto a artista estava a cantar o tema 'Just Like A Pill'.

"Tenho de dizer que foi a primeira vez", acrescentou depois Pink, como relata o Daily Mail.

O momento ficou gravado e o vídeo não tardou a chegar às redes sociais.

