Lola Young não tem 'papas na língua' e respondeu à letra a um comentário que recebeu no TikTok, no domingo, dia 25 de maio.

A cantora publicou na rede social um vídeo em que aparece a dançar e a cantar a música 'Take a Sexy Picture of Me', dos CMAT, e um fã escreveu na secção de comentários: "Nenhum homem merece isso."

A artista não ficou indiferente ao comentário e disse, como cita a People: "Eu também gosto de p*****, sabes."

Leia Também: Lola Young saiu a correr do palco do Coachella... para vomitar