Pimpinha foi mãe de novo? Uma publicação da irmã da celebridade deu a entender que a filha mais velha de Cinha Jardim dará - ou até já poderá ter dado - à luz o terceiro filho esta terça-feira.

"Hoje trocámos de lugar e estás tu pronta para ter esse baby! Não era suposto estares só com o Francisco aí mas quando conseguirmos festejamos o nascimento do nosso Tomás", começou por escrever Isaurinha Jardim na legenda da fotografia de infância que publicou na rede social, onde surge ao lado de Pimpinha.

Por causa da pandemia de Covid-19, a família não pode estar junta neste momento especial, como Isaurinha destacou na publicação.

Uma partilha que termina dando a entender que o bebé já terá nascido. "É nestas alturas que custa ter que ficar em casa e todas separadas... Adoro-te (isto da quarentena faz-nos mal que ainda hoje também me disseste que gostavas muito de mim, acho que nunca tinha ouvido isso). Bem-vindo querido Tomás", rematou.

Até agora, Pimpinha ainda não se manifestou nas redes sociais sobre o nascimento do terceiro filho. Recorde-se que o bebé é fruto do casamento com Francisco Spínola. Ambos já são pais de Francisco e Raul.

