Carolina Patrocínio e Pimpinha Jardim estão grávidas e vão dar as boas-vindas aos seus bebés com pouco tempo de diferença. E antes da chegada dos filhos, ambas posaram para uma revista.

Na capa da publicação, as mamãs aparecem com um look desportivo, com todo o destaque nas suas 'barriguinhas'. O resultado final foi partilhado nas redes sociais pelas apresentadoras.

"Fazer a primeira capa da Women's Health Portugal 'Especial Gravidez' já era um sonho antigo. Fazê-lo a meias com a Pimpinha Jardim foi a melhor surpresa de todas. Infelizmente, nesta fase única que vivemos não podemos estar juntas. Mas tenho esperança que tudo passará e em breve nos voltaremos a abraçar e a conviver já com os nossos bebés nos braços", escreveu Carolina Patrocínio.

Por sua vez, Pimpinha disse na sua página do Instagram: "[...] A Carolina Patrocínio, a minha grávida preferida e sem dúvida a grávida mais fit de Portugal. [...] Em breve vão nascer dois amigos para a vida, como eu e a Carol".

