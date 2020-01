Piers Morgan foi uma das vozes que mais se pronunciou sobre as polémicas em torno de Meghan Markle e do príncipe Harry, sem poupar os duques de Sussex a críticas, nomeadamente pelo facto da antiga atriz ter, alegadamente, deixado de falar para os amigos assim que subiu ao altar, em maio de 2018.

Nesta senda, o apresentador do 'Good Morning Britain' deu a conhecer uma mensagem enviada por Meghan Markle em 2015 e na qual se mostra uma "grande fã sua".

"Nos tempos felizes... Acho que é justo dizer que ela provavelmente já não é uma ‘grande fã’ minha", ironizou Piers Morgan na legenda da publicação.

Vale referir que também as recentes polémicas relacionadas com a decisão de Meghan e Harry deixarem de ser membros sénior da realeza têm merecido destaque nas plataformas do apresentador. Morgan afirmou que se trata de um ato de "egoísmo" e de falta de consideração por Isabel II.

