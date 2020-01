Enquanto o príncipe Harry vive dias de grande azáfama depois de uma reunião com a avó, Isabel II, onde foi discutido o futuro dos duques de Sussex na monarquia britânica, Meghan Markle está com a agenda preenchida no Canadá.

No outro lado do oceano, a antiga atriz tem marcado presença em vários eventos. Esta terça-feira visitou a associação Justice For Girls e ontem o centro Downtown Eastside Women’s, ambos dedicados à ajuda de mulheres e adolescentes carenciadas.

Meghan Markle viajou para o Canadá com o filho, Archie, dois dias depois do comunicado dos duques de Sussex que afirmava a sua vontade em "darem um passo atrás enquanto membros sénior" da família real.

Depois da reunião com Isabel II, na segunda-feira, e na qual receberam o apoio da realeza, são aguardados mais detalhes sobre as implicações desta decisão no futuro.

