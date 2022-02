Peter Dinklage e a mulher, Erica Schmidt, fizeram esta quarta-feira uma rara aparição pública em conjunto. O casal esteve no SVA Theatre, em Nova Iorque, para a apresentação do novo filme do ator - 'Cyrano'.

A trama, um musical, é descrito por Peter Dinklage como um "filme louco e romântico".

Espreite a galeria para ver as imagens que mostram o ator de 'A Guerra dos Tronos' a posar de mãos dadas com a mulher na passadeira vermelha.

