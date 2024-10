Penélope Cruz e Salma Hayek posaram na passadeira vermelha do 2024 WSJ Magazines Innovator Awards, que decorreu no Museum of Modern Art, em Nova Iorque, na terça-feira, dia 29 de outubro.

As amigas de longa data encontraram-se no evento e não perderam a oportunidade de tirarem fotografias lado a lado, de mãos dadas.

Muito sorridentes pela companhia, tanto Penélope Cruz e Salma Hayek deslumbraram com elegantes visuais. Enquanto Penélope escolheu para a ocasião um vestido prateado e cheio de brilho (com uma enorme abertura lateral), Salma optou por uma peça vermelha. Veja as fotografias que estão na galeria.

