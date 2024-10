As atrizes Nicole Kidman e Salma Hayek protagonizaram um momento de tensão antes do desfile da Balenciaga, no âmbito da Semana da Moda de Paris, que decorreu entre 23 de setembro de setembro e 1 de outubro.

O momento aconteceu há duas semanas, mas só agora foi divulgado o vídeo que mostra Nicole Kidman a empurrar o braço de Hayek.

De acordo com o Daily Mail, a atriz de origem mexicana estava a tentar posicionar-se perante os fotógrafos e Kidman não terá gostado da sua atitude.

"Não me toques", ouve-se Nicole no vídeo.

O momento foi especialmente bizarro, uma vez que as duas tinham acabado de se cumprimentar.

Mais tarde, Salma Hayek partilhou uma fotografia ao lado de Nicole Kidman nas redes sociais.

A publicação de Hayek também poderá ter sido meramente "diplomática", já que Kidman foi assistir ao desfile a convite do magnata François-Henri Pinault, o marido de Hayek, que é dono da Balenciaga.

A cantora Katy Perry, que também esteve presente, pareceu ter ficado constrangida com a situação.

