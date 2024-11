Como já tinha sido relatado anteriormente pelo Fama ao Minuto, Richard Gere passou o Dia de Ação de Graças em Espanha, para onde se mudou com a família para estar mais perto dos entes queridos da mulher.

Já no país, o casal esteve junto num evento em Madrid e não passou despercebido. Especialmente porque protagonizaram um carinhoso momento na passadeira vermelha do Elle for Future Awards.

A dada altura, Richard Gere, de 75 anos, 'agarrou-se' à mulher Alejandra Silver, de 41 anos, e a cumplicidade do casal ficou aos olhos de todos os presentes. O momento ficou registo em fotografias que pode ver na galeria.

No que ao look diz respeito, o ator optou pelo clássico fato preto com camisa branca e laço. Já a mulher usou um vestido nos mesmos tons, sem alças e comprido.

De acordo com o Daily Mail, esta foi a primeira vez que o casal marcou presença num evento em Espanha desde que se mudou para o país.