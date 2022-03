Depois de vários fãs terem alegado que Pete Davidson tinham tatuado o nome de Kim no peito, após ter sido divulgada uma foto do humorista sem camisola, a celebridade comentou o tema no 'The Ellen DeGeneres Show'.

Kim Kardashian falou sobre a relação com Pete no programa e explicou: "Não é uma tatuagem, é na verdade uma marca".

"Ele queria fazer algo que fosse realmente diferente", acrescentou, como cita o Page Six.

A celebridade, de 41 anos, referiu também que Pete tem mais do que uma tatuagem no corpo em sua homenagem. "A minha favorita, diz: 'A minha miúda é advogada'", confessou. "Essa é muito fofa".

