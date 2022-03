Aos 41 anos, Kim Kardashian vive uma fase muito feliz no que diz respeito ao amor. A celebridade mantém o romance com Pete Davidson e falou da relação no programa 'The Ellen DeGeneres Show', esta semana.

"Tenho as fotos mais fofas de nós os dois, e quero ficar do género: 'Oh, meu Deus, nós somos tão fofos'. Mas fico tipo: 'Não fiques tão desesperado. Não publiques tanto, apenas dá uma olhada'", partilhou a celebridade ao referir-se a publicações no Instagram com o namorado.

Kim Kardashian brincou com Ellen DeGeneres e disse que não namora "antes do Instagram existir", por isso não sabia "quais eram as regras" sobre publicar sobre o namoro na rede social.

Kim Kardashian realçou também que completar 40 anos e namorar com Pete Davidson mudou a sua vida.

"Encorajo os meus amigos e as pessoas que amo a serem felizes, e fui em frente", destacou. "Estou com 40 anos, e tipo, que se lixe, apenas vá em frente e encontre a sua felicidade. Fui em frente e encontrei, e é tão bom", confessou.

