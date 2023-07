Um juiz do condado de Los Angeles ordenou que o ator Pete Davidson integrasse um programa de desvio de 18 meses, uma medida tomada após o humorista ter sido acusado de condução imprudente, que o levou a ter um acidente de carro em Beverly Hills em março deste ano.

Um porta-voz do promotor distrital do condado de Los Angeles afirmou esta segunda-feira que Davidson está obrigado a completar 50 horas de serviço comunitário, que pode ser feito em Nova Iorque, tendo o advogado do artista indicado que essas horas serão provavelmente cumpridas no Corpo de Bombeiros de Nova Iorque.

Além disso, o ator terá ainda que cumprir 12 horas de sinalização do trânsito junto a uma escola, pagar uma multa e não desobedecer a qualquer lei.

O acidente aconteceu no início do passado mês de março, durante a noite, quando Pete Davidson perdeu o controlo do carro e colidiu com uma casa.

