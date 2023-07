Kim Kardashian refletiu sobre os tempos que se seguiram ao seu divórcio de Kanye West.

Num episódio do reality show 'The Kardashians', a estrela, de 42 anos, admitiu durante uma conversa com Kylie e Kendall Jenner, suas irmãs, que "saltou para outra relação muito rápido", referindo-se ao namoro com Pete Davidson em 2021.

"Mantive a minha mente afastada e essa não é maneira de fugir das coisas", notou.

"É melhor lidar. Curar... Lidar, curar e depois sentir", nota ainda, realçando a técnica que tem vindo a colocar em prática.

Apesar da controvérsia que se criou à volta da separação e do próprio rapper, Kim garante que não encara esta fase da sua vida de maneira "negativa".

"Não vou pegar em todas as experiências negativas e coisas más que aconteceram comigo e carregar isso para o resto da minha vida. O que é suposto aprender com isso? Como é que me tornará numa pessoa melhor?", questiona, em jeito de reflexão.

Recorde-se que Kim e Kanye divorciaram-se em março de 2022, após seis anos de casamento. O casal começou a namorar em 2011, casou em 2014 e tem quatro filhos em comum: North, de 10 anos, Saint, de sete, Chicago, de cinco e Psalm, de quatro.

Kim e Pete, por seu turno, começaram a namorar no outono de 2021, depois da Kardashian anunciar o divórcio.

