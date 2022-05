Pete Davidson falou pela primeira vez do drama em que se viu envolvido com Kanye West, após assumir o romance com Kim Kardashian.

O comediante participou no espetáculo 'Netflix Is A Joke: The Festival', que aconteceu no Hollywood Bowl, em Los Angeles.

“Há mais alguém que, secretamente, espera que o Kanye apareça como a Mrs. Doubtfire?”, questiona, dando a entender que o rapper estaria disposto a vestir-se como uma ama para recuperar a família, lembrando a personagem a que Robert Williams deu vida em 1993 no filme ‘Mrs. Doubtfire’.

Davidson confessou ainda que o conflito ente ele e West “foi algo muito estranho por que passou”, notando que nenhum dos seus amigos tinha um conselho para lhe dar.

O comediante não resistiu ainda em brincar com as antigas acusações de Kanye. “O Kanye disse-me que tinha SIDA, e ele é um génio, por isso e pensei, fo**-se. Se calhar é melhor ligar ao meu médico. E fui ao médico. Fiz exames", afirma.

"O médico disse-me que não tenho SIDA, apenas parece que tenho", completou.

Veja um vídeo do momento:

