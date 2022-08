Pete Davidson tem vindo a fazer terapia por causa dos ataques de que foi alvo por parte de Kanye West, revelam fontes do Page Six.

Em abril, o comediante, de 28 anos, decidiu procurar ajuda depois de se ver envolvido na polémica entre Kim e o ex-marido.

“A atenção e a negatividade vindas do Kanye foram um gatilho e teve de procurar ajuda”, revelou outra fonte à revista People, o primeiro meio a adiantar a história.

É ainda referido que apesar de todas as confusões, Davidson “não se arrepende de ter namorado com Kim, querendo deixar claro que ela sempre o apoiou ao logo do relacionamento”.

Recorde-se que o casal decidiu colocar um fim à relação após nove meses de namoro. Os motivos apontados foram a distância e a agenda ocupada de ambos.

Leia Também: Kim Kardashian furiosa com Kanye West por brincadeira sobre morte do 'ex'