A reação de Kanye West ao fim do relacionamento de Kim Kardashian e Pete Davidson deixou a ex-companheira "furiosa".

Quem o garante é um representante da figura pública, que ao HollywoodLife contou que Kim ficou muito desagradada com a publicação de Kanye, que simulou a manchete do jornal The New York Times, escrevendo a frase "Skete Davidson morre aos 28 anos".

De sublinhar que 'Skete' é a alcunha que Kanye West atribuiu a Pete na altura em que surgiram as primeiras notícias que davam conta do seu relacionamento com Kim Kardashian. A imprensa internacional considera que este termo é utilizado para caracterizar “homens brancos sem caráter”.

O relacionamento de Kim Kardashian e Pete Davidson, que agora termina, foi iniciado em outubro de 2021.

