O relacionamento de Kim Kardashian e Pete Davidson chegou ao fim, algo a que Kanye West, ex-marido da socialite, não ficou indiferente.

Conforme destaca o Page Six, assim que o término se tornou público, Kanye fez uma publicação na sua conta de Instagram.

Trata-se de uma capa falsa do New York Times onde se lamenta a morte fictícia do comediante. “Morte de Skete Davidson aos 28 anos”.

Note-se que “Skete” foi uma alcunha que o rapper criou para Pete quando este começou a namorar com a Kardashian no final do ano passado.

Embora o seu significado não seja bem definido, a imprensa internacional refere que é um termo usado para designar “homens brancos sem caráter”.

Leia Também: Pete Davidson visto pela primeira vez após separar-se de Kim Kardashian