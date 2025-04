"Só tenho a dizer que independentemente do que aconteceu, das fakes news e afins, uma coisa é certa: o seu humano, no geral, é egoísta e mesquinho", foi desta forma que Marta Melro deu início a um desabafo a propósito da realidade a que assistiu no dia de segunda-feira, 28 de abril, durante o apagão que deixou Portugal e Espanha sem rede de energia elétrica.

A atriz conta ter tido necessidade de ir ao supermercado comprar alguns bens essenciais, tendo ficado chocada com a realidade que por lá se passava.

"O que assisti ontem no supermercado enquanto trazia meia dúzia de coisas básicas foi no mínimo triste. Pessoas a passar à frente de velhinhos e crianças, pessoas a açambarcar tudo, pessoas à porrada. Só faltou a luz durante 10 horas e as pessoas mostraram rapidamente a sua humanidade… ou falta dela, e nada é mais assustador que isso", lamentou.

Por fim, Marta Melro, mãe de uma menina de dois anos, deixou um agradecimento à vizinha que a ajudou a ter jantar. "No meio de tudo, obrigada à minha vizinha querida que tinha fogão a gás e safou o nosso jantar, e estava disponível para ajudar no que fosse preciso", completou.



