Marta Melro recorreu à rede social Instagram para esta quarta-feira, 7 de maio, alertar os seguidores para uma tentativa de burla na qual o seu nome está a ser usado.

"Se alguém for receber esta mensagem bloqueie imediatamente (não cliquem em bloquear na mensagem). Esta mensagem não é minha, é uma tentativa de burla", disse.

Marta mostrou em seguida uma imagem com a referida mensagem, que no WhatsApp surge com o seu nome.

"Mãe, acrescenta meu novo contacto que estou a usar. O que já tens fica a trabalho. Beijinhos", pode ler-se na mensagem.

Eis a imagem:



© Reprodução Instagram - Marta Melro

Leia Também: "Pessoas a passar à frente de velhinhos, a açambarcar tudo, à porrada"