Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos receberam esta segunda-feira no programa 'Dois às 10' uma das participantes que no domingo terminou a sua experiência no programa 'O Amor Acontece'. Ana Filipa esteve à conversa com os apresentadores e acabou por se emocionar ao revelar a sua história de vida.

"Eu perdi a minha mãe muito cedo, tinha 14 anos. As pessoas podem não entender, mas é muito complicado crescer sozinha… sem aquele apoio e sem o amor de que precisamos", lamenta a ex-participante do reality show da TVI.

Ana explica que é devido ao seu passado e à perda pela qual passou que é hoje uma mulher mais resguardada. Atitude que mostrou durante o programa e que lhe valeu duras críticas nas redes sociais.

"A mulher que sou hoje tem muito a ver com a perda da minha mãe", afirma, dando conta de que foi na adolescência "uma miúda revoltada".

