"Se para muitas pessoas perder 3kg é um objetivo para mim não. E nós aceitamos aquilo que queremos ser", foi com estas palavras que Vanessa Martins começou a recente publicação que fez, esta terça-feira, nas stories da sua página de Instagram, onde destacou o regresso aos treinos.

A mulher de Marco Costa esteve um mês sem fazer exercício físico, o que levou a que "perdesse massa muscular e a forma".

"Tive um mês sem treinar. Um mês que não pude treinar, misturado com muito trabalho e refeições insuficientes. Perdi 3kg, perdi massa muscular e a forma. A vida é isto mesmo. Infelizmente não podemos estar sempre em forma. Mas hoje voltei. E daqui a umas semanas falamos outra vez", disse.

Perdi 3kg. Infelizmente não podemos estar sempre em forma

Mas não ficou por aqui e, depois do treino, desabafou: "Ele [personal trainer] filmou-me a fazer uns exercícios e eu olhei para aquilo e disse: 'Não consigo publicar isto'. Sinto-me mesmo mais magra. Sinto que não estou sequer na minha condição física".

No entanto, acabou por publicar o referido vídeo para "as pessoas também verem a diferença, não basta só mostrar quando estamos em ótima forma física".

"3kg em mim é muito. Eu sou muito alta e o meu peso normal é sempre 60kg e agora estou com 57kg", destaca. "Vou mostrar o vídeo e vocês vão dizer que estou ótima, mas isto trata-se do objetivo pessoal de cada pessoa. Eu vi este vídeo e não gostei de me ver nele", acrescentou.

Depois de partilhar as imagens, Vanessa Martins frisou que o seu objetivo "é não estar tão magra". "Se há pessoas que comem uma ervilha e aumentam dez quilos, eu se fizer uma refeição mais insuficiente perco peso muito rapidamente, mesmo. Só quem sabe o que é perder peso muito rapidamente é que sabe a frustração de ter que estar sempre em luta. Isto é sempre uma luta constante, estar sempre a pensar no que é que vamos comer", confessa.

"E não pensem que se comermos porcaria aumentamos de peso, não, se eu comer o que quiser não aumento de peso. A minha dieta tem de ser bastante equilibrada", reforçou.

Antes de terminar, referiu que recebe "imensas mensagens" de pessoas com o mesmo problema, tendo deixado alguns conselhos.

Veja os vídeos de Vanessa Martins e a mensagem completa da modelo na publicação abaixo:

