Hoje é um dia marcante para Vanessa Martins. Conforme a própria o explicou através de uma publicação na sua conta de Instagram, esta conseguiu vencer em tribunal um processo que abriu contra uma revista cor-de-rosa, depois desta noticiar que a influencer se tinha envolvido no negócio da prostituição.

"Seis anos em que tive a minha vida em suspenso, a minha família atacada, trabalhos cancelados e milhares de comentários nas redes sociais, em que a palavra 'prostituta' era a mais simpática de todas as escolhidas para se referirem a mim", começou por relembrar.

Na visão de Vanessa, "é inconcebível que, ainda hoje, uma mulher não possa ter sucesso sem ser considerado que deve esse sucesso a práticas de carácter sexual".

"Felizmente, ao fim de 6 anos conseguimos que o Tribunal da Relação de Lisboa, até após recurso da primeira decisão judicial, fizesse constar do Acórdão o seguinte: 'De resto, não foi feita qualquer demonstração da veracidade dos factos noticiados, nem os Réus ensaiaram realmente fazê-la'. São decisões dos tribunais, como esta, que acabam com comentários diminuidores das mulheres portuguesas e que reconhecem a sua efetiva capacidade de serem bem-sucedidas", nota.

"Hoje sinto que não fui só eu que ganhei. Todas as mulheres que já se sentiram atacadas por grandes grupos de media, que desistiram de fazer justiça pela demora das decisões e custos de processo, por todas as pessoas que viram as suas carreiras destruídas por mentiras na imprensa… hoje ganhamos todas", completou.

