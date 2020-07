Fanny Rodrigues é um verdadeiro camaleão quando se fala em mudanças de visual. A ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' adora renovar o visual e mesmo com o cabelo curto as mudanças são para si uma constante.

Nas últimas semanas, devido à sua participação no programa 'A Tarde é Sua', Fanny tem apostado em vários penteados distintos... feitos sempre no seu cabelo curto.

A empresária do norte prova desta forma que, mesmo com o cabelo curto, é possível fazer "'30 por uma linha'".

Tem cabelo curto e está sem ideias para penteados? Inspire-se nas ideias de Fanny Rodrigues.

Leia Também: Fanny: "Já vi esta novela noutras vidas, ele faz-me lembrar o João Mota"