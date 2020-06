É mesmo caso para dizer que quem fala assim não é gago! Fanny foi uma das pessoas que esteve a comentar os mais recentes acontecimentos do 'Big Brother', não tendo ficado indiferente à proximidade existente entre Soraia e Daniel Guerreiro, sempre muito instável.

"Acho que a Soraia deveria levar uns choques para ver se acorda para a vida. Ela não vai lá nem com aviões, nem com amigos e fãs a dizerem para ela acordar, para se amar a ela própria, ela só vai lá com este tratamento de choque mesmo", sublinha.

"Ele sinceramente gosta dela, não é isso que está aqui em questão, mas sim, sinto uma diferença súbita de ontem para hoje", continua, dando a entender que a mudança de atitude provavelmente se deveu à nomeação de Daniel.

Por fim, e sem 'papas na língua', recorda o caso que ela própria viveu com João Mota na 'Casa dos Segredos': "Parece que já vi esta novela noutras vidas, se me faço entender. Ele faz-me lembrar o João Mota. Não quer, não quer, não quer, mas está sempre lá batido. Falo talvez por experiência própria, ela não precisa de estar ali sempre em cima dele, vai muito mais longe sem ele, do que com ele".

Leia Também: Fanny Rodrigues volta a pintar o cabelo de cor-de-rosa. O antes e depois