Fanny Rodrigues é provavelmente a celebridade portuguesa que mais aposta em mudanças de visual. Adepta de transformações radicais, a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, conseguiu surpreender, uma vez mais, os seus seguidores.

Fanny voltou a pintar o cabelo de cor-de-rosa. O novo visual foi partilhado com os fãs durante a sua participação no programa 'A Tarde é Sua' desta quinta-feira.

Mais tarde, foi nas redes sociais que a empresária do norte mostrou o antes e depois do seu look e explicou que esta é uma coloração que sai com as lavagens.

Veja as imagens na galeria.

