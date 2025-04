"Ontem sentei-me num lugar que nunca pensei sentar-me: o de comentadora. E gostei muito da experiência", realçou Daniel Santos horas depois de pela primeira, num 'Extra do Big Brother 2025', ter assumido o papel de comentadora.

"Aceitei o convite e vi-me pela primeira vez 'nervosa' antes de entrar em direto. Talvez por ter a noção que estou a comentar pessoas que estão num lugar onde já estive, por saber que os comentários de quem se senta ali podem ter repercussões no futuro daquelas pessoas. Que são isso, pessoas. Todas elas", notou a bailarina de 'Dança Com As Estrelas'.

Daniela, que participou em dois reality shows recentemente, 'O Dilema' e 'Desafio Final', frisou o respeito que tem pelos participantes de programas como este, respeito esse que a irá fazer sempre controlar-se nas suas opiniões de forma a não 'ferir' ninguém.

"Tinha muito mais para dizer, mas uma coisa eu sei: dormi de consciência tranquila. Nunca irei pela opinião geral se essa não for a minha, nunca incitarei ao ódio e tentarei sempre não ter dois pesos e duas medidas", escreveu.

Por fim, Daniela Santos elogiou a apresentadora do 'Extra', Marta Cardoso, enaltecendo as suas qualidades enquanto pessoa e profissional.

"Na segunda foto está alguém que gosto muito desde 2013, quando a conheci e me chamou pelo nome sendo eu 'apenas' uma bailarina do 'Dança Com As Estrelas', que se estreara nessa altura. Sempre lhe reconheci uma qualidade profissional e uma humildade acima da média. Que honra tantos anos depois o confirmar cada vez mais", completou.

