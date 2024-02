Penélope Cruz está em Madrid para a apresentação do seu novo filme, Ferrari', e deslumbrou com um visual elegante.

A atriz elegeu um look totalmente Chanel. Desde que se tornou embaixadora da maison francesa, em 2018, raramente aparece em eventos com peças de outra marca.

Desta vez optou por um casaco que transformou num minivestido, de tecido tweed, com estampado pied de poule bicolor e detalhes em rosa claro.

Além disso, a peça inclui ainda uma pregadeira do mesmo decido e padrão, em formato de flor. Completou o look com sandálias de salto e um chapéu estilo boné, em tom de rosa pálido.

Veja as fotografias da atriz na galeria.

Leia Também: Penélope Cruz revela que tem medo de conduzir e explica porquê