Penélope Cruz interpreta uma personagem biográfica no filme 'Ferrari', de Michael Mann, lançado no início deste ano. A atriz espanhola dá vida a Laura Ferrari, esposa do magnata do automobilismo Enzo Ferrari, com quem se casou em 1923.

Durante a entrevista que deu à revista Elle USA a propósito da sua participação no filme, a atriz confessou que tem medo de conduzir e explica que esse receio nasceu de um episódio traumático que viveu na infância.

"Tenho medo de conduzir. A minha irmã [Mónica] foi atropelada por um carro à minha frente quando eu tinha oito ou nove anos", conta. "Lembro-me que ela estava com um casaco vermelho. E para mim o tempo parou. Aquilo foi um grande trauma, porque eu vi-a perder a consciência. E fiquei paralisada no hospital, dizia às pessoas: 'Ah, a minha irmã acabou de ser atropelada por um carro."

De salientar que a Mónica Cruz se salvou e hoje em dia, tal como a irmã, é atriz.

Leia Também: Novo ano, novo cabelo! Penélope Cruz surge de visual renovado