Tal como Cláudia Raia, Sabrina Sato foi uma das famosas brasileiras a marcar presença na festa de Halloween da Sephora Brasil, que aconteceu esta quarta-feira, e deixou os fãs boquiabertos com o seu visual.

A excentricidade foi levada ao máximo com um disfarce todo em latex, cheio de formas volumosas, em vermelho, cor de rosa e azul. A caracterização destacou-se sobretudo pelo peito - dois balões rosa - e os sapatos com 22 centímetros de salto, realça a revista Vogue.

"Inspirei-me na criatividade e nas cores vibrantes de dois artistas geniais, Jeff Koons e Leigh Bowery, para dar forma ao meu desejo de incentivar as pessoas a expressarem a própria personalidade e serem quem são sem medo de julgamentos alheios. Sei que o Halloween tem o medo e o horror como premissa, mas, este ano, fiz questão de usar um look que estimulasse a fantasia, o lúdico, a diversão, pois quero um mundo com mais leveza e mais ousadia", explicou a apresentadora de 40 anos.

View this post on Instagram Uma publicação partilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

