Sabrina Sato e Nicolas Prates surpreenderam os fãs ao subirem ao altar na passada sexta-feira, 10 de janeiro.

O casal fez uma festa intimista na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo e, como não podia deixar de ser, o vestido da noiva foi um dos grandes destaques.

O extravagante vestido de noiva

Conhecida por ter um gosto exuberante, Sabrina exibiu uma peça do designer italiano Giambattista Valli, conhecido por gostar de peças volumosas.

O stylist da apresentadora, Pedro Sales, revelou à revista Vogue que o desejo da noiva era ter uma silhueta muito volumosa, com drapeados, laços e mangas extravagantes, como as que se usavam nos anos 1980. Giambattista criou uma peça exclusiva para Sabrina, que nem chegou a experimentá-la devido à falta de tempo para se deslocar a Itália. De forma a complementar o look, Sato usou também luvas brancas e uns brincos bem grandes.

Inspirado na Princesa Diana?

O que também chamou a atenção foi o facto de todo o visual se assemelhar, e muito, ao look da Princesa Diana no seu casamento com Carlos, em 1981. É que, para além do vestido ser parecido, também o buquê da noiva, em formato cascata, é semelhante.



© Reuters/Instagram - Pedro Sales

A noiva trocou de look para a festa, onde usou uma peça transparente e com rendas da marca Chloé. Nicolas Prates usou um fato da marca italiana Brunello Cucinelli.

A relação dos dois começou em 2023 mas só foi assumido no ano seguinte. Em novembro de 2024 o casal anunciou que perdeu um bebé, às 11 semanas de gestação.

Veja as imagens do vestido na nossa galeria.

Leia Também: Sabrina Sato casou-se com Nicolas Prattes. A fotografia dos noivos