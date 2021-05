Sabrina Sato recusou uma proposta publicitária milionária, noticia o colunista Leo Dias.

Consta que a apresentadora foi convidada a protagonizar uma campanha juntamente com o marido, Duda Nagle, e a filha de ambos, Zoe, de dois anos, para o Dia dos Pais - comemorado anualmente no Brasil no segundo domingo de agosto e que celebra as relações entre pais e filhos.

Apesar da família bastante admirada e de este trabalho poder valer à apresentadora uns generosos milhões, esta decidiu recusar. Não se sabe, contudo, a razão para tê-lo feito.

