Sabrina Sato viveu dias de grande preocupação com o internamento da irmã, Karina, de 41 anos, que foi diagnosticada com Covid-19. Mas a atriz e apresentadora pode agora respirar de alívio devido às melhoras que a familiar apresentou.

"Quero agradecer todas as mensagens sobre a minha irmã. Ela está muito melhor", começou por dizer nas suas redes sociais.

E continuou: "Ainda está internada, mas a preparar-se para voltar para casa. Graças ao enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, que insistem e cuidam".

O estado de saúde de Karina Sato tocou particularmente os seguidores uma vez que o seu internamento coincidiu com a morte de Paulo Gustavo. O comediante perdeu a vida no passado dia 4, aos 42 anos, vítima do novo coronavírus.

